Ювентус – Лацио. Прогноз на матч (14.10.2017)

Ювентус примет Лацио в центральном матче 8-го тура итальянской Серии А. «Старая синьора» потеряла очки в прошлом поединке чемпионата и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, хоть только однажды Ювентус оступился. Во встрече с Лацио неудача возможна вновь, ведь соперник у туринцев более чем серьезный и амбициозный.





Если римляне выиграют у Ювентуса, то догонят действующего чемпиона, а это мотивация. Тем более Лацио уже имеет опыт победы в новом сезоне – в стартовом поединке, а именно во встрече за Суперкубок Италии, Лацио обыграл Юве со счетом 3:2.





Предположим, что как минимум бой «орлы» снова Ювентусу дадут, Лацио обязан хотя бы однажды поразить ворота соперника и не проиграть хотя бы в одном из таймов. Кажется, что в стартовой 45-минутке Ювентусу будет особенно тяжело, скорее всего, в нем гости и смогут отличиться.





Что касается прогноза на игру, то стоит рассматривать вариант на победу Лацио с форой, а также ставки на голы в обе стороны или, как минимум, в ворота Ювентуса.