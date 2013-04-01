Атлетико Мадрид - Барселона. Прогноз на матч (14.10.2017)

Атлетико Мадрид сыграет с Барселоной в центральном матче 8-го тура испанской Примеры. Впервые, рискнем предположить, каталонский клуб получит должное сопротивление и с высокой долей вероятности потеряет очки впервые в сезоне. Тем более у Барселоны есть некоторые потери, например, не сыграет Дембеле и Иньеста, несколько ключевых игроков, в том числе Месси и Маскерано, только на днях вернулись из сборных, не факт, что они находятся в оптимальном состоянии.

Поединок пройдет на «Висенте Кальдерон», что также свидетельствует в пользу Атлетико, который донельзя мотивирован, так как отстаёт от Барселоны на 6 очков, а в случае ничьи с лидером или поражения «матрасники» пропустят вперед в турнирной таблице мадридский Реал.

Скорее всего, встреча Атлетико и Барселоны пройдет по сценарию столичного клуба, то есть, вряд ли матч окажется результативным, что не противоречит, например, голам в обе стороны. Счет 1:1 кажется наиболее вероятным, хотя рискнем все-таки сделать прогноз на минимальную викторию Атлетико в поединке, где не будет забито более 3-х мячей.