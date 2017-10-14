Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз на матч (14.10.2017)

Хетафе примет мадридский Реал в матче 8-го тура испанской Примеры. «Сливочные» довольно много очков растеряли на старте сезона и теперь обязаны прибавлять, тем самым догоняя в турнирной таблице Барселону, которая в этом туре сыграет с мадридским Атлетико, также пока опережающим Реал.





Кстати, встреча Хетафе и Реала это дерби, так как сойдутся «столичные» представители. Но, конечно, большинство зрителей у телеэкранов будут болеть за «королевский клуб», да и на стадионе поддержка у Реала ожидается солидная.





После поединков сборных «большие» клубы часто теряют очки, но, как кажется, сейчас произойдет без неожиданностей – Реал обыграет соперника уверенно. В семи предыдущих очных встречах Реал громил Хетафе, а в трех последних матчах забивали минимум 4 мяча.





Скорее всего, Реал вновь будет результативен, предположим, что минимум дважды фаворит отличится еще до перерыва, а в итоге доведет счет забитых мячей до пяти. Прогноз – уверенная виктория Реала, например, 5:0 или 5:1. Здесь вполне логично было бы рискнуть, воспользовавшись довольно высокими коэффициентами на победу Реала.