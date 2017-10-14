Краснодар – ЦСКА. Прогноз на матч (14.10.2017)

Краснодар примет ЦСКА в центральном матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. Команды располагаются в группе лидеров, а именно на третьей и четвертой строчке турнирной таблицы, набрав на данный момент равное количество очков.





Поединки с участием Краснодара более результативны, именно за счет своих атакующих действий хозяева и в матче с ЦСКА рассчитывают на победу, вряд ли она возможна при обоюдно закрытой игре с низким количеством голевых моментов. «Армейцы» это понимают и сделают все возможное, чтобы привести игру в спокойное русло, наверняка им это удастся до перерыва, то есть, в стартовой 45-минутке зрители голов могут и не дождаться.





Да и Краснодар в последнее время лучше действовал во вторых таймах, проваливая первые. Команда ведь проиграла в трех матчах подряд, неизменно пропуская и уступая в стартовых 45-минутках, вряд ли против прямого конкурента, а значит, сильного соперника, краснодарцы вдруг выдадут великолепный старт встречи. Прогноз – ЦСКА как минимум не проиграет в первом тайме.