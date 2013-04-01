Манчестер Сити – Сток Сити. Прогноз на матч (14.10.2017)

Манчестер Сити примет Сток Сити в матче 8-го тура английской Премьер-Лиги. «Горожане» лидируют в турнирной таблице чемпионата, лишь в одной встрече потеряв очки. Главным конкурентом Сити является Юнайтед с таким же количеством пунктом в активе, но в этом туре «Красные дьяволы» сыграют с Ливерпулем на выезде, а значит, с высокой долей вероятности может оступиться и Сити станет единоличным лидером.





Конечно, еще нужно обыграть неуступчивый довольно часто Сток Сити, вот только сезон команда начала не лучшим образом, да и в гостях у Сток Сити меньше шансов не уступить, чем в поединке на своем поле.





Кстати, в прошлом сезоне произошло чуть по-другому – Манчестер Сити на выезде не оставил камня на камне от Сток Сити, разгромив соперника 4:1, а вот дома уже в марте этого года команды разошлись миром 0:0. Предположим, что сейчас безрезультативной ничьи, как и «мировой» вообще не случиться, даже несмотря на отсутствие в составе фаворита Агуэро (лучшего бомбардира Сити). Скорее всего, и без аргентинцы Сити отправит в ворота соперника 2-3, а может и 4 мяча, конечно же, выиграв встречу.