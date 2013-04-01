Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (14.10.2017)

Ливерпуль примет Манчестер Юнайтед в матче 8-го тура английской Премьер-Лиги. После перерыва на поединки сборных команды вновь возвращаются к повседневным задачам, а именно как можно быть выше к первому месту.





Манчестер Юнайтед на данный момент второй в турнирной таблице, не проиграв ни разу и только однажды поделив очки, как и Манчестер Сити, но у «горожан» чуть более лучшая разницы мячей. Что касается Ливерпуля, то «красные» в чемпионате забили всего на один мяч больше чем пропустили и находятся на 7-й позиции.





Понятно, на своем поле Ливерпулю необходимо побеждать, чтобы находиться в группе лидеров, а уступив, команда и вовсе окажется в середняках. Предположим, что как минимум бороться Ливерпуль должен, наверняка один-два мяча хозяева забьют, вот только ничья все-таки кажется более «понятным» исходом, тем более Юнайтед в начале сезона демонстрировал отличную игру как в атаке, так и в обороне. То есть, гости пропустят, но уж точно не более двух мячей, с учетом такого прогноза и ставка.