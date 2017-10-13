Ахмат – Спартак Москва. Прогноз на матч (13.10.2017)

Ахмат примет московский Спартак в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. «Красно-белые» имеют ощутимые кадровые проблемы, поэтому их успех в предстоящей гостевой встрече не просматривается явно.





Да, Спартак выступит в качестве фаворита, но очень сложно будет обыграть мотивированного соперника, который к тому же довольно неплохо провел первую треть сезона, как для команды своего уровня – Ахмат опережает Спартак и занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.





Поединки с участие Ахмата менее результативны, чем матчи Спартака, но в предстоящей встрече хозяева могут сыграть открыто, что предполагает обилие забитых мячей. Например, их может оказаться более 2-х, как случилось в прошлом очном поединке, но тогда, в мае, голы были забиты в ворота одной команды – тогда еще Терека (3:0).





Предположим, что сейчас Ахмат постарается во что бы то ни стало проявить себя в атаке, и если вновь уступит разгромно, то обязательно забьет. Прогноз – ничья со счетом 1:1, а скорее даже 2:2. Ставку же лучше сделать га голы в обе стороны, она менее рискованная, чем вариант на тоталы.