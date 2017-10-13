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Лион – Монако. Прогноз на матч (13.10.2017)
Дата события: 13 октября 21:45

Лион примет Монако в матче 9-го тура французской Лиги 1. Конечно, это центральная встреча, возможно, всего первого круга, ведь сойдутся самые явные претенденты на второе место в таблице. Сейчас вторым идет Монако, отставая от лидирующего ПСЖ на три пункта, тогда как Лион набрал на 6 пунктов меньше «монегасков».


То есть, в предстоящем поединке Лион обязан выигрывать у Монако, ну или, по крайней мере, не уступать, иначе сложно будет потом догонять, 9 очков-то уже большое отставание. Но все-таки Лион котируется довольно высоко, именно хозяева считаются фаворитами встречи, хоть Монако действующий чемпион страны и не так уж плохо выглядит в Лиге 1 в новом сезоне.


В апреле этого года Лион принимал Монако во втором круге прошлого чемпионата и уступил будущему обладателю трофея 2:1. А вот до этого в гостях Лион праздновал победу, причем Олимпик выиграл с разницей в 2 мяча и также в результативном стиле – 3:1.


Предположим, что порадуют забитыми мячами и предстоящий матч, например, в нем должно быть забито 2-3 мяча, хотя и 4 гола здесь возможны.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы 1хбет.
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