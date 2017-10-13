Шахтер Донецк – Ворскла. Прогноз на матч (13.10.2017)

Донецкий Шахтер сыграет с полтавской Ворсклой в матче 12-го тура Чемпионата Украины. «Горняки» продолжают лидировать в турнирной таблице, причем преимущество Шахтера над Динамо составляет 4 пункта, хоть в очной встрече киевляне оказались сильнее на старте сезона.





Что касается Ворсклы, то полтавчане довольно высоко – на 3-й строчке, а могли бы и вовсе делить с Динамо вторую позицию, обыграв в гостях Верес в середине сентября. Месяц спустя Ворскла вновь может оступиться и наверняка так и случиться по версии букмекеров.





Вот только не в пользу Шахтера то обстоятельство, что у «горняков» много представителей сборных, которые накануне были задействованы в поединках своих национальных команд. Следовательно, сложнее Шахтеру будет вернуться к сегодняшним реалиям, физически и эмоционально подойти к поединку в полной готовности.





Предположим, что Шахтер все-таки победит, но сделает это не в привычном для себя уверенном стиле, а, например, с разницей в 1 или 2 мяча. Прогноз – виктория «горняков» со счетом 2:1.