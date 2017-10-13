Эспаньол – Леванте. Прогноз на матч (13.10.2017)

Эспаньол примет Леванте в матче 8-го тура испанской Примеры. Команды располагаются в середине турнирной таблицы, но Леванте все-таки выше, а несколько туров назад эта команда и вовсе пребывала в группе лидеров, но уступила дважды подряд.





Эспаньол на старте сезоне сражался с довольно сильными соперниками, например, Севильей, Барселоной, мадридским Реалом и Вильярреалом, набрав в этих поединках два очка, что не так уж мало, как могло быть, но все-таки на позиции в таблице такое не могло не отразится.





Теперь против менее серьезных команд, а Леванте, напомним, только вышел в Примеру из Сегунды, должен набирать. В предстоящей встреч каталонский клуб выступит в качестве фаворита, будет несколько странно, если хозяева проиграет матч, а вот на ничью при определенных обстоятельствах можно рассчитывать.





В целом Леванте выглядел в большинстве матчей неплохо в обороне, провалившись разве что с Бетисом на выезде (поражение 4:0). Скорее всего, более двух мячей не пропустит Леванте от Эспаньола, но пропустит непременно.