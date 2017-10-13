07:13 (+3) 12 October 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Эспаньол – Леванте. Прогноз на матч (13.10.2017)
Дата события: 13 октября 22:00

Эспаньол примет Леванте в матче 8-го тура испанской Примеры. Команды располагаются в середине турнирной таблицы, но Леванте все-таки выше, а несколько туров назад эта команда и вовсе пребывала в группе лидеров, но уступила дважды подряд.


Эспаньол на старте сезоне сражался с довольно сильными соперниками, например, Севильей, Барселоной, мадридским Реалом и Вильярреалом, набрав в этих поединках два очка, что не так уж мало, как могло быть, но все-таки на позиции в таблице такое не могло не отразится.


Теперь против менее серьезных команд, а Леванте, напомним, только вышел в Примеру из Сегунды, должен набирать. В предстоящей встреч каталонский клуб выступит в качестве фаворита, будет несколько странно, если хозяева проиграет матч, а вот на ничью при определенных обстоятельствах можно рассчитывать.


В целом Леванте выглядел в большинстве матчей неплохо в обороне, провалившись разве что с Бетисом на выезде (поражение 4:0). Скорее всего, более двух мячей не пропустит Леванте от Эспаньола, но пропустит непременно.

Предлагаем сделать ставку на исход «Эспаньол забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,68 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100