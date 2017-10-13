Штутгарт – Кельн. Прогноз на матч (13.10.2017)

Штутгарт примет Кельн в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, а гости по этой предстоящей встрече и вовсе находятся на последней строчке, пока набрав лишь одно очко.





В активе Штутгарта семь пунктов, но, как и Кельн, команда проиграла в прошлом туре. Впрочем, последний поединок чемпионата состоялся давно в связи с перерывом на матчи сборных, следовательно, у коллективов было время учесть ошибки, подготовится ко встрече.





Штутгарт на правах хозяев и, как кажется, более вильной командой на сегодняшний день, должен начать поединок с позиции силы, завладеть инициативой и, возможно, забить первым. Но вот в итоге сохранить свои ворота в неприкосновенности Штутгарту не удастся, предположим, что хозяева пропустят, например, в первой части второй 45-минутки.





Что касается прогноза на матч, то стоит рассматривать «верх» в качестве основной ставки, так как как атака коллективов сильнее обороны, хоть в нападении ни Штутгарт, ни Кельн пока не впечатляли.