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Штутгарт – Кельн. Прогноз на матч (13.10.2017)
Дата события: 13 октября 21:30

Штутгарт примет Кельн в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, а гости по этой предстоящей встрече и вовсе находятся на последней строчке, пока набрав лишь одно очко.


В активе Штутгарта семь пунктов, но, как и Кельн, команда проиграла в прошлом туре. Впрочем, последний поединок чемпионата состоялся давно в связи с перерывом на матчи сборных, следовательно, у коллективов было время учесть ошибки, подготовится ко встрече.


Штутгарт на правах хозяев и, как кажется, более вильной командой на сегодняшний день, должен начать поединок с позиции силы, завладеть инициативой и, возможно, забить первым. Но вот в итоге сохранить свои ворота в неприкосновенности Штутгарту не удастся, предположим, что хозяева пропустят, например, в первой части второй 45-минутки.  


Что касается прогноза на матч, то стоит рассматривать «верх» в качестве основной ставки, так как как атака коллективов сильнее обороны, хоть в нападении ни Штутгарт, ни Кельн пока не впечатляли.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,10 от букмекерской конторы 1хбет.
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