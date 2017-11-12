Лада – Йокерит. Прогноз на матч (12.11.2017)

Лада примет Йокерит в рамках Континентальной хоккейной лиги. Представители Хельсинки, конечно, фавориты этой встречи, хоть и сыграют финны на выезде. А все потому, что Йокерит находится в группе преследователей питерского СКА на Западе, находясь в последнее время в великолепной форме, тогда как Лада на 14-й строчке Восточной конференции.





Только в двух поединках нового сезона Йокерит проиграл, вряд ли третья неудача случиться во встрече с откровенно слабым соперником, который, впрочем, в начале года смог переиграть финнов на их льду, пусть и после серии буллитов. Кстати, и в домашнем матче до этого Лада выиграла, причем более уверенно – 5:2.





Йокерит постарается взять реванш, деклассировав соперника. Для этого требуется сыграть мощно в атаке и постараться реализовывать преимущество одного игрока, что не всегда получается у команды. Скорее всего, хотя бы в двух из трех периодах предстоящего поединка Йокерит окажется сильнее, а в итоге фаворит выиграет с разницей в три шайбы, и это еще при благоприятном раскладе для Лада. Но ставку все-же лучше выбрать с подстраховкой, особенно если выбирать ее для экспресса.