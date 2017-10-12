Югра – Барыс. Прогноз на матч (12.10.2017)

Югра примет Барыс в матче Континентальной хоккейной лиги. Клуб, представляющий Казахстан выглядит фаворитом этой встречи, так как Югра проводит довольно посредственный сезон, на данный момент располагаясь на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. А Барыс, в свою очередь, находится в зоне плей-офф и вряд ли не имеет мотивации выигрывать еще и еще, укрепляя тем самым свои позиции.





В этом году Югра и Барыс еще не играли в официальных встречах, а последний очный поединок состоялся в декабре 2012-го года – Барыс в нем на выезде оказался сильнее 4:2. Результативным должен получиться и предстоящий матч, в котором, все-таки кажется, Югра даст бой, но уступит минимально или же с разницей в две шайбы.





Скорее всего, в стартовом периоде Югра будет выглядеть достойно, возможно, именно в этой 20-минутке представители Ханты-Мансийска и смогут отличиться, например, даже дважды. В качестве прогноза на игру все-таки следует подстраховаться, так как Барыс сильнее и не позволит так просто забрасывать, пусть и хозяевам, пусть и на старте поединка, когда еще все можно перевернуть.