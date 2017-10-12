Фламенго – Флуминенсе. Прогноз на матч (12.10.2017)

Фламенго примет Флуминенсе в матче 27-го тура бразильской Серии А. Явное предпочтение букмекеры отдают хозяевам поединка, что не удивительно, учитывая обстоятельства, сопутствующие встрече.





Фламенго, например, до этого выглядел предпочтительнее соперника, набрав 39 очков в 26-ти матчах и располагаясь на 7-й строчке турнирной таблицы. Флуминенсе же ведет борьбу за выживание, пока располагаясь на 16-м месте, а в предыдущих 3-х поединках команда проиграла.





Кроме того, Флуминенсе имеет некоторые проблемы с составом, так, например, травмированы три игрока команды, которые точно не появятся на поле, еще участие одного футболиста, важного в построениях Флуминенсе, под вопросом.





Предположим, что Фламенго разберётся с соперником, пусть и не будет контролировать ход игры с первой и до последней минуты. Скорее всего, начало встречи пройдет в равной борьбе, а ближе к перерыву или уже после него Фламенго на классе добавит и дожмет соперника ровно настолько, насколько это потребуется.