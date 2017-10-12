16:48 (+3) 11 October 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Фламенго – Флуминенсе. Прогноз на матч (12.10.2017)
Дата события: 12 октября 23:00

Фламенго примет Флуминенсе в матче 27-го тура бразильской Серии А. Явное предпочтение букмекеры отдают хозяевам поединка, что не удивительно, учитывая обстоятельства, сопутствующие встрече.


Фламенго, например, до этого выглядел предпочтительнее соперника, набрав 39 очков в 26-ти матчах и располагаясь на 7-й строчке турнирной таблицы. Флуминенсе же ведет борьбу за выживание, пока располагаясь на 16-м месте, а в предыдущих 3-х поединках команда проиграла.


Кроме того, Флуминенсе имеет некоторые проблемы с составом, так, например, травмированы три игрока команды, которые точно не появятся на поле, еще участие одного футболиста, важного в построениях Флуминенсе, под вопросом.


Предположим, что Фламенго разберётся с соперником, пусть и не будет контролировать ход игры с первой и до последней минуты. Скорее всего, начало встречи пройдет в равной борьбе, а ближе к перерыву или уже после него Фламенго на классе добавит и дожмет соперника ровно настолько, насколько это потребуется.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Фламенго» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100