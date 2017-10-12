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Понте-Прета – Сантос. Прогноз на матч (12.10.2017)
Дата события: 12 октября 23:00

Понте-Прета примет Сантос в матче 27-го тура бразильской Серии А. Шансы команд на победу в этой встрече абсолютно равны, при том, что Сантос находится на второй строчке в турнирной таблице, а Понте-Прета лишь 15-я и ведет борьбу за выживание.


Конечно, виктория важна в данный момент как хозяевам, так и гостям, а вот ничья вряд ли устроит, в первую очередь, Сантос. Вот и предположим, с учётом этого, что Сантос завладеет инициативной в первой половине поединка, да и в случае ничейного результата, например, к 70-й минуте, Понте-Прета сядет в оборону, полностью отдав преимущество сопернику.


По такой игре виктория Понте-Прета не выглядит такой уж явной, скорее здесь нужно ставить на исход Х2, чем на вариант победы аутсайдера, а точнее, все-таки середняка турнирной таблице Серии А.


Предположим, что голов в матче не будет забито уж очень много, хотя на два мяча, например, можно рассчитывать. Кажется, случатся они между 30-й и 60-й минутами, именно на этом результативный промежуток и стоит поставить, слегка подстраховавшись.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал голов промежутка с 30-й по 60-ю минуты больше 0,5» за высокий коэффициент 1,68 от букмекерской конторы 1хбет.
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