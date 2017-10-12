Понте-Прета – Сантос. Прогноз на матч (12.10.2017)

Понте-Прета примет Сантос в матче 27-го тура бразильской Серии А. Шансы команд на победу в этой встрече абсолютно равны, при том, что Сантос находится на второй строчке в турнирной таблице, а Понте-Прета лишь 15-я и ведет борьбу за выживание.





Конечно, виктория важна в данный момент как хозяевам, так и гостям, а вот ничья вряд ли устроит, в первую очередь, Сантос. Вот и предположим, с учётом этого, что Сантос завладеет инициативной в первой половине поединка, да и в случае ничейного результата, например, к 70-й минуте, Понте-Прета сядет в оборону, полностью отдав преимущество сопернику.





По такой игре виктория Понте-Прета не выглядит такой уж явной, скорее здесь нужно ставить на исход Х2, чем на вариант победы аутсайдера, а точнее, все-таки середняка турнирной таблице Серии А.





Предположим, что голов в матче не будет забито уж очень много, хотя на два мяча, например, можно рассчитывать. Кажется, случатся они между 30-й и 60-й минутами, именно на этом результативный промежуток и стоит поставить, слегка подстраховавшись.