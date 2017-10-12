Хьюстон – Канзас Сити. Прогноз на матч (12.10.2017)

Хьюстон примет Канзас Сити в матче МЛС. Букмекеры отдают предпочтение «динамовцам», но лишь потому, что они сыграют на своем поле, в турнирной таблице чемпионата Хьюстон то ниже Канзаса.





А именно Хьюстон располагается на 5-й строчке турнирной таблицы, не проиграв в трех предыдущих встречах. Канзас сити же уступил на своем поле в поединке с Ванкувером, кстати, матч был центральным, так как команды занимали первое и второе место соответственно, так и сейчас.





Предположим, что в предстоящей встрече Канзас ставит перед собой цель не проиграть, тогда как хозяева непременно выиграть, тем самым еще приблизится к группе лидеров. Именно Динамо Хьюстон начет матч активно, постарается прессинговать соперника на его половине поля, создавать достаточное количество моментов для взятия ворот.





Скорее всего, Хьюстон добьется своего, вот только не факт, что после перерыва хозяевам удастся сохранить паритет – Канзас Сити способен перехватить инициативу и выиграть вторую 45-минутку.