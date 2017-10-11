Эквадор – Аргентина. Прогноз на матч (11.10.2017)

Эквадор примет Аргентину в матче квалификации Чемпионата Мира. Это заключительный поединок отборочного цикла для обеих команд, где одна сборная не имеет турнирной мотивации, а вторая ведет борьбу за выход на мундиаль.





Шансы Аргентины пробиться на Чемпионат Мира остаются довольно-таки высокими, но, несомненно, после трех ничих подряд и поражению до этого они стали значительно ниже и обязывают аргентинцев выигрывать в предстоящем поединке.





Возможен вариант, при котором Аргентина, даже сыграв вничью, получит шанс пробиться на мундиаль через стыковые встречи, а в них то вряд ли такая сильная сборная оступиться. Предположим, что куда сложнее будет обыграть в предстоящем матче Эквадор, учитывая, что поединок гостевой, а эквадорцы представляют собой довольно грозную силу, хоть на Чемпионат Мира сборная уже не попадет.





Эквадор на выезде обыграл Аргентину 2:0, в официальной встрече до этого в Эквадоре между соперниками в очной встрече был зафиксирован ничейный счет 1:1. То есть, эквадорцы способны навязать борьбу Аргентине, что уже не раз доказывали, скорее всего, как минимум разгромно хозяева не уступят.