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Уругвай – Боливия. Прогноз на матч (11.10.2017)
Дата события: 11 октября 02:30

Уругвай примет Боливию в матче заключительного тура квалификации Чемпионата Мира. В последней и очень важной встрече уругвайцам достался один из самых простых соперников, который хоть в последних поединках и выглядел достойно, но Боливия все равно потеряла турнирную мотивацию и вряд ли даст бой Уругваю на выезде.


Котировки букмекеров понятны, да и в любой другой ситуации Уругвай считался бы явным фаворитом. В первом круге в гостях Уругвай оказался сильнее Боливии 2:0, а вот до этого, кстати, а именно в 2012-м году и также октябре, дома боливийцы деклассировали Уругвай в рамках отборочного цикла Чемпионата Мира 2014 – 4:1.


Предположим, что сейчас Уругвай не получит должного сопротивления от соперника и обыграет того уверенно, возможно, даже разгромно. Во всяком случае Уругвай просто обязан сыграть результативно, отличившись, например трижды, что не так много для такого нападения, как атака сборной Уругвая. Прогноз – виктория хозяев 3:0 или 4:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов сборной Уругвая больше 2,5» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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