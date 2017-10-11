Уругвай – Боливия. Прогноз на матч (11.10.2017)

Уругвай примет Боливию в матче заключительного тура квалификации Чемпионата Мира. В последней и очень важной встрече уругвайцам достался один из самых простых соперников, который хоть в последних поединках и выглядел достойно, но Боливия все равно потеряла турнирную мотивацию и вряд ли даст бой Уругваю на выезде.





Котировки букмекеров понятны, да и в любой другой ситуации Уругвай считался бы явным фаворитом. В первом круге в гостях Уругвай оказался сильнее Боливии 2:0, а вот до этого, кстати, а именно в 2012-м году и также октябре, дома боливийцы деклассировали Уругвай в рамках отборочного цикла Чемпионата Мира 2014 – 4:1.





Предположим, что сейчас Уругвай не получит должного сопротивления от соперника и обыграет того уверенно, возможно, даже разгромно. Во всяком случае Уругвай просто обязан сыграть результативно, отличившись, например трижды, что не так много для такого нападения, как атака сборной Уругвая. Прогноз – виктория хозяев 3:0 или 4:1.