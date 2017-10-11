Перу – Колумбия. Прогноз на матч (11.10.2017)

Перу примет Колумбию в матче последнего тура квалификации Чемпионата Мира. Национальные сборные этих стран располагаются сейчас не 5-й и 4-й строчке соответственно, и с высокой долей вероятности только одна из команд отберется на мундиаль, ведь их конкурентами являются аргентинцы и парагвайцы, которые хоть и ниже в таблице, но в случае побед в своих матчах, окажутся выше, по крайней мере, одной из команд.





Ситуация тяжелая как для Перу, ведь ничья эту сборную никак не устраивает в связи с остыванием от колумбийцев, да и самой Колумбии придется тяжело, так как сыграет она все-таки в гостях против мотивированного и довольно сильного, как показала практика, соперника.





Дома, кстати, два года назад Колумбия легко разобралась с Перу 2:0, отличившись в каждом из таймов. Оказались сильнее колумбийцы и на Кубке Америки 2016, но, впрочем, только в серии пенальти. Отметим, что матчи сборных Перу и Колумбии редко получаются результативными, наверняка не порадует забитыми мячами и предстоящая встреча, в которой букмекеры небольшое предпочтение отдают Перу.