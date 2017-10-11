Бразилия – Чили. Прогноз на матч (11.10.2017)

Бразилия примет Чили в заключительном матче квалификации Чемпионата Мира. «Селесао» уже довольно давно гарантировали свое участие на мудиале, причем бразильцы вне зависимости от результатов последних поединков заняли бы в итоге первое место.





Во многим именно из-за отсутствия турнирной мотивации Бразилия в прошлых двух матчах сыграла вничью, не факт, шло успеха хозяева добьются во встрече с Чили, ведь соперник находится в подвешенном состоянии, так скажем, только на два очка опережая 7-ю команду турнирной таблицы.





С высокой долей вероятности, не проиграв в предстоящем поединке, Чили получит путевку на мундиаль, хотя не исключен вариант со стыковыми матчами. Конечно, чилийцам не хотелось бы испытывать судьбу, поэтому сборная постарается добыть три очка, тем самым, возможно, обойти еще и Уругвай.





Все-таки предположим, что матч завершится вничью, причем она не будет результативной, учитывая не слишком большое количество забитых мячей в последних поединках команд, например, та же Бразилия накануне поделила очки с Боливией на выезде, сыграв 0:0.