Франция – Беларусь. Прогноз на матч (10.10.2017)

Франция примет Беларусь в заключительном туре квалификации Чемпионата Мира. Французы пока не обеспечили себе первое место в группе, более того, национальная сборная вовсе может остаться без мундиаля, если в предстоящей встрече, например, не обыграет Беларусь, Швеция выиграет у Нидерландов (или сыграет вничью, а Франция проиграет) плюс в стыковых встречах Франция уступит дорогу кому-то другому.





Понятно, что любые варианты, кроме лидерства Франции, вряд ли возможно, но многое зависит от обстоятельств. Например, будучи намного сильнее Люксембурга, французы в прошлый раз на своем поле не смогли обыграть этого соперника, более того, не отличившись. Проблемы с реализацией моментов имела Франция и накануне против Болгарии, но довела дело до победы, единственный мяч отправив в сетку ворот Болгарии в дебюте.





Беларусь проиграла в прошлом матче Нидерландам 3:1 дома, имея довольно большое количество голевых моментов. Против Франции, предположим, их окажется значительно меньше, а вот соперник получит полную свободу действий впереди. Франция не то, чтобы способна отличиться трижды, она, скорее всего, разгромит Беларусь, выбрать ставку все же лучше с подстраховкой.