Португалия – Швейцария. Прогноз на матч (10.10.2017)

Португалия сыграет со Швейцарией в заключительном туре квалификации Чемпионат Мира. В этой встрече решится судьба первого и второго места в группе, ведь сборные великолепно выступают в отборочном цикле и конкурентов у них нет, кроме друг друга.





Португалия в стартовом поединке квалификации проиграла Швейцарии 2:0, но после этого абсолютно во всех встречах оказывалась сильнее, как и сами швейцарцы. Предстоящий матч пройдет на территории Португалии, во многом именно из-за этого букмекеры отдают предпочтение все-таки действующим чемпионам Европы, хотя и заслуги Швейцарии нельзя уменьшать и на них не опираться при выборе ставки на игру.





Швейцарии способна навязать борьбу Португалии, сковать соперника по рукам и ногам. По такой игре голов в матче не должно быть много, вовсе не исключено, что единственный мяч, забитый сборной Швейцарии принесет им успех и итоговое первое место в группе, соответственно, билет в Россию. А прогноз все-таки стоит сделать с подстраховкой – «низ» в поединке и Португалия не выиграет встречу, как бы хозяева и номинальные фавориты не старались.