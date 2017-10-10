Нидерланды – Швеция. Прогноз на матч (10.10.2017)

Нидерланды примут Швецию в решающем поединке квалификации Чемпионата Мира. Скандинавы вправе рассчитывать на итоговое первое место в группе, но для необходимо не уступить в предстоящей встрече на выезде Нидерландам и надеяться на потерю очков Франции.





Задача минимум для Швеции - сохранить вторую позицию и тем самым получить право сыграть в стыковых встречах. Только одно может не позволить этому свершится – победа Нидерландов с разницей 7 мячей. Конечно, такой разгром из области фантастики, шведы ведь не Люксембург, который, кстати, этими самыми шведами и был разгромлен накануне 8:0.





Нидерланды не очень уж впечатлили в прошлом матче с Беларусью, хоть и победили в гостях 3:1. «Оранжевые» испытывали проблемы в обороне, и если бы не средняя реализация сборной Беларуси, поединок со шведами вообще не имел бы смысла, а так остается хотя бы надежда.





Впрочем, даже сами игроки Нидерландов не верят в итоговой успех, например, об этом высказался капитан «оранжевых» Арьен Роббен. А ведь для него Чемпионат Мира может оказаться последний в карьере, а значит в любом случае Роббен и компания предпримет все усилия для того чтобы победить разгромно.