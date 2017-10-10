Греция – Гибралтар. Прогноз на матч (10.10.2017)

Греция примет Гибралтар в матче заключительного тура квалификации Чемпионат Мира. Греки не могут не использовать предоставленный им шанс, ведь Босния и Герцеговина накануне уступила в поединке с Бельгией и потеряла вторую строчку в таблице. Греция обыграла в принципиальном противостоянии Кипр на выезде и сейчас опережает Боснию и Герцеговину на 2 очка, то есть, в случае победы над Гибралтаром Греция получит право сыграть в стыковых матчах.





А вот ничья греков не устроит, если в параллельно встрече Босния и Герцеговина добьется успеха против Эстонии, а такой вариант наиболее предсказуем. Впрочем, нет сомнения в том, что на своем поле Греция не оставит шансов сборной Гибралтара, разгромив соперника не то, чтобы уверенно, а даже крупно.





Предположим, что Греция с самых первых минут пойдут большими силами в атаку, будет создавать сразу же много моментов и в конце концов отличиться, предположим, что до 20-й минуты поединка. Понятно, что если Греция отличится, поведет в счете, то уже своего не упустит, с расчётом на это и ставка.