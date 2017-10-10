Бельгия – Кипр. Прогноз на матч (10.10.2017)

Бельгия примет Кипр в заключительном матче квалификации Чемпионата Мира. Бельгийцы досрочно отобрались на мундиаль, но, справедливости ради отметим, что достойных соперников у этой сборной не было, по крайней мере, Греция и Босния сейчас не дотягивают до топ-команд Европы.





Что касается киприотов, то они в девяти поединках набрали десять очков, что не так уж плохо для группы, где сборная Кипра котировалась примерно, как и Эстония. Хоть киприоты и проигрывают эстонцам одно очко, зато им удалось обыграть, например, Боснию и Герцеговину.





В предстоящей встрече Бельгия не будет иметь должной мотивации, но и уступить команда не должна, тем более в квалификации неудач Бельгия не терпела, более того, только однажды потеряла очки – в домашней встрече с Грецией (ничья 1:1).





Бельгия обязательно забьет в ворота Кипра, предположим, что хозяева распишутся против откровенно слабого по своим меркам соперника минимум дважды. Но, кстати, и сам Кипр, если сыграет в атакующем стиле, способен отличится, понятно, что вряд ли более оного раза.