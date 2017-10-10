Россия – Иран. Прогноз на матч (10.10.2017)

Россия примет Иран в товарищеском матче. Накануне будущие хозяева Чемпионата Мира также в контрольной встрече оказались сильнее Южной Кореи, причем по ходу поединка Россия вела 4:0, но пропустила дважды в концовке, что свидетельствует о недостатке концентрации и не самой надежной обороне.





Иран кажется явно не более сильным соперником для России, чем Южная Корея, но, тем не менее, иранцы также обеспечили свой выход на мундиаль, великолепно выступив в отборочном цикле. В последней встрече Иран обыграл в товарищеском матче Того 2:0, а с теми же корейцами в августе был зафиксирован ничейный результат 2:2.





Предположим, что матч России и Ирана также порадует забитыми мячами, вот только хозяева должны были сделать некоторые выводы после встречи с Южной Кореей, а значит, с высокой долей вероятности Россия не пропустит от соперника более одного мяча, именно такую задачу, скорее всего, и ставит перед командой ее наставник Станислав Черчесов. С другой стороны явно, что Иран будет иметь моменты для взятия ворот и, рискнем предположить, что однажды гости все-таки забьют.