Украина – Хорватия. Прогноз на матч (09.10.2017)

В центральном матче заключительного тура квалификации Чемпионата Мира в группе I сойдутся сборные Украины и Хорватии. Наверняка Исландия обыграет в параллельной встрече Косово дома и тем самым получит прямую путевку на мундиаль, а украинцы и хорваты разыграют второе место, дающее право сыграть в стыковых поединках.





Украине нужно побеждать, ведь хорваты имеют лучшую разницу мячей, да и в очной встрече украинцы проиграли весной (1:0 в гостях). На данный момент хорваты, как кажется, готовы не так здорово, как полгода назад, поэтому шансы Украины на успех довольно высокие, а именно они равны шансам гостей на победу.





Украина прекрасно отыграла против Турции в прошлой домашней встрече, отличившись дважды, ничего не позволив создать сопернику у своих ворот, с хорватами, понятно, будет сложнее, но при определенном везении Украина выиграет, а именно окажется сильнее с разницей в 1 мяч.





Матч, кстати, не должен оказаться уж очень результативным, так как обе сборные должны начать осторожно, а Хорватия и во втором тайме может держать оборону, если счет будет ее устраивать. Прогноз – ничья 0:0, 1:1 или минимальная победа Украины, все-таки.