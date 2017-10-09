Финляндия – Турция. Прогноз на матч (09.10.2017)

Финляндия примет Турцию в матче квалификации Чемпионата Мира. «Суоми» несколько раз удивили футбольную общественность в отборочном цикле, но, конечно, особых шансов пробиться на Чемпионат Мира у сборной Финляндии не было и не могло быть, учитывая хотя бы ту группу, в которую она попала.





А вот Турция надеялась на первое или второе место, вот только не срослось, - сборная проиграла в нескольких важных поединках и лишилась возможности до последнего конкурировать с Украиной, Хорватией и Исландией.





Накануне Турция проиграла на своем поле исландцам 3:0, тогда как Хорватия не смогла обыграть Финляндию дома в такой-то нужный момент – ничья 1:1. Конечно, финны показали себя как «крепкий орешек», но все же класс сборной этой страны на дает повода считать турков аутсайдерами в предстоящей встрече.





Да, Турция букмекеры выделяют в качестве фаворита, но с этим все-таки поспорим, так как гости находятся в плохом настроении и вряд ли должным образом смогут настроиться на игру с Финляндией, которая не пропустит от соперника более 1-го мяча.