Сербия – Грузия. Прогноз на матч (09.10.2017)

Сербия сыграет с Грузией в матче квалификации Чемпионата Мира. Это поединок заключительного тура отборочного цикла и победа в нем позволит ирландцам оформить выход на мундиаль, тогда как в случае ничьи возможны варианты.





Так в параллельной встрече Уэльс сыграет с Ирландией и в случае разгромной победы валлийцев, тогда как сама Сербия поделит очки с грузинами, именно Уэльс станет первым в группе. Но, само собой, такое развитие событий маловероятно, особенно то, что в такой ситуации Сербия на своем поле не обыграет Грузию.





В первом круге в Тбилиси сербы оказались сильнее 3:1, причем проигрывали они до 45-й минуты. В концовке первого тайма Сербия отыгралась, а во втором полностью деклассировала соперника, что говорит о способности фаворита в нужный момент найти в себе силы и добиться нужного результата.





Прогноз – победа Сербии в предстоящем домашнем мачте с разницей в 2 или 3 мяча, но один из таймов здесь окажется ничейным, возможно, стартовая 45-минутка и она получится безрезультативной.