Молдова – Австрия. Прогноз на матч (09.10.2017)

Молдова примет Австрию в заключительном туре квалификации Чемпионата Мира. Даже обыграв в прошлом матче отборочного цикла сербов, австрийцы остались на 4-й строчке турнирной таблицы и не имеют шансов подняться выше, тем самым составив конкуренцию той же Сербии, Уэльсу и Ирландии в борьбе за первую и вторую позицию.





Да, Австрия провалилась в квалификации и будет очень неприятно, если национальная сборная этой страны не сможет обыграть главного аутсайдера группы, пусть и на его поле. Молдова набрала только два очка, причем Австрия оказалась сильнее соперника на своем поле в марте довольно уверенно – 2:0.





Дома, конечно, Молдова будет мотивированной, но классе команде наверняка не хватит, чтобы дать должный отпор Австрии. Предположим, что гости полностью будут контролировать ход игры т откроют счет еще в стартовой 45-минутке, тогда как после перерыва Австрия успокоится и доведет начатое до успешного конца прогноз – виктория Австрии со счетом 2:0 или 3:0 с двумя забитыми мячами до перерыва.