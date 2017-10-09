Исландия – Косово. Прогноз на матч (09.10.2017)

Исландия примет Косово в матче квалификации Чемпионата Мира. В тяжелой группе Исландцы финишируют на второй, а скорее на первой строчке таблицы, что, конечно же, для сборной является огромным успехом. Дважды уступив в отборочном цикле, Исландия выиграла 6 раз и это лучший показатель среди всех других национальных сборных группы, как и количество забитых мячей.





Но не стоит забывать, что при равенстве очков первостепенную роль играет не количество побед или голов, а разница забитых мячей, которая, например, у Хорватии лучше, да и Украины примерно такие же показатели. В параллельной встрече хорваты сыграют с украинцами, и если кто-то из них победит, а Исландия не выиграет у Косово, то не исключено итоговое второе место Исландии и дальнейший вылет в стыковых поединках.





Казалось бы, а как Исландия не обыграет Косово, если она великолепно действует на своем поле, сборная выиграла у Украины и Турции с общим счетом 5:0? Но та же Исландия, например, перед этим уступила финнам 1:0, а сборная Косово дала бой самой Исландии дома (поражение 2:1), а также Хорватии и Украины (поражения 1:0 и 2:0 соответственно).





Кажется, что с трудом, но Исландия обыграет Косово, предполагаемый счет поединка 2:1.