Израиль – Испания. Прогноз на матч (09.10.2017)

Израиль примет Испанию в матче квалификации Чемпионата Мира. «Красная фурия» уже отобралась на мундиаль, оставив позади себя в группе Италию, как и других более слабых соперников, включаю Израиль.





Кстати, израильтяне котировались примерно как албанцы и сейчас национальные сборные этих стран ведут заочную борьбу за итоговую третью строчку, но, конечно, это не так важно. Впрочем, на своем поле обыграть Испанию или хотя бы отобрать у нее очки было почетно, тем более что никто, кроме Италии не навязал должной борьбы испанцам в отборном цикле ни в одной встрече.





В первом круге Испания не заметила сопротивления Израиля и разгромила дома соперника со счетом 4:1. По два мяча забили испанцы, причем отличались они в начале и конце таймов, а Израиль поразил ворота фаворита в середине второй 45-минутки.





Предположим, что Испания потеряет очки, если не сможет регулярно создавать моменты у ворот соперника. Такое возможно, и один, например, забитый мяч в ворота Израиля не гарантирует Испании победы, так как хозяева с высокой долей вероятности изберут атакующий стиль игры, что приведут к голу от них.