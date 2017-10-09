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Албания – Италия. Прогноз на матч (09.10.2017)
Дата события: 09 октября 21:45

Албания сыграет с Италией в матче квалификации Чемпионата Мира. Турнирной мотивации «Скуадра Адзурра» уже не имеет, так как она совершенно точно финиширует на второй строчке таблицы группы, то есть итальянцам предстоит сразится в стыковых поединках.


Теоретически Албания могла рассчитывать на борьбу с той же Италией за вторую строчку, но три поражения в стартовых пяти турах лишили возможности надеяться на итоговый успех. Сейчас же Албания постарается обыграть Италию на своем поле только ради того, чтобы порадовать болельщиков, да и хотелось бы взять реванш за гостевое поражение 2:0 в марте этого года.


Италия у албанцев дома выиграла в обоих таймах, превзойдя соперника по всем компонентам и сыграв на удивление не агрессивно, тогда как игроки Албании получили 5 желтых карточек. Предположим, что в предстоящей встрече будет еще более спокойно, а Албания, как накануне Македония, не проиграв более сильным, но не имеющим мотивации итальянцам. Скорее всего, «верх» здесь не будет пробит, а поединок завершится вничью 0:0 или 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов сборной Италии меньше 1,5» за высокий коэффициент 2,04 от букмекерской конторы Париматч.
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