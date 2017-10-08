Германия – Азербайджан. Прогноз на матч (08.10.2017)

Германия примет Азербайджан в матче квалификации Чемпионата Мира. Немцы просто феерически прошли отборочный цикл, пока выиграв абсолютно во всех поединках, в том числе на выезде деклассировав Азербайджан 4:1.





Кстати, всего Германия пропустила только 3 мяча, а значит, Азербайджан может гордится тем, что сумел отличиться против немцев, вряд ли подобное произойдет вновь, тем более Германия явно будет мотивирована выиграть и девятый матч квалификации.





Что касается позиции Азербайджана, то она неутешительная, десятая, но справедливости ради стоит отметить 10 набранных очков, три победы в отборочном цикле и в целом неплохую игру. Да, с немцами на выезде придется очень сложно, с высокой долей вероятности статистика национальной сборной Азербайджана ухудшится, но в целом квалификацию нельзя назвать стопроцентно провальной.





Предположим, что Германия напоследок деклассирует соперника, отправив в сетку его ворот более 3-х мячей. Рискованный прогноз – виктория Германии с разницей в 5-6 голов.