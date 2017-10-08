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Германия – Азербайджан. Прогноз на матч (08.10.2017)
Дата события: 08 октября 21:45

Германия примет Азербайджан в матче квалификации Чемпионата Мира. Немцы просто феерически прошли отборочный цикл, пока выиграв абсолютно во всех поединках, в том числе на выезде деклассировав Азербайджан 4:1.


Кстати, всего Германия пропустила только 3 мяча, а значит, Азербайджан может гордится тем, что сумел отличиться против немцев, вряд ли подобное произойдет вновь, тем более Германия явно будет мотивирована выиграть и девятый матч квалификации.


Что касается позиции Азербайджана, то она неутешительная, десятая, но справедливости ради стоит отметить 10 набранных очков, три победы в отборочном цикле и в целом неплохую игру. Да, с немцами на выезде придется очень сложно, с высокой долей вероятности статистика национальной сборной Азербайджана ухудшится, но в целом квалификацию нельзя назвать стопроцентно провальной.


Предположим, что Германия напоследок деклассирует соперника, отправив в сетку его ворот более 3-х мячей. Рискованный прогноз – виктория Германии с разницей в 5-6 голов.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Германии с форой -3» за высокий коэффициент 1,64 от букмекерской конторы 1хбет.
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