Словения – Шотландия. Прогноз на матч (08.10.2017)

Словения примет Шотландию в заключительном туре квалификации Чемпионата Мира. Этот поединок определит участника стыковых встреч, хотя при условии победы Словении или ничьи и виктории Словакии в параллельном поединке, последние окажутся лучшими в этой тройке.





Шотландия понимает, что наверняка Словакия наберет свои три очка и выйдет на второе место, если не выиграть самим. Но обыграть мотивированного соперника на его поле будет очень сложно, даже серии Шотландии из трех побед, в том числе в прошлом туре над Словакией, не гарантирует спеха сейчас.





Да, на своем поле Шотландию в марте оказалась сильнее Словении, вот только выиграла 1:0, решающий мяч отправив в сетку ворот гостей на 88-й минуте. Кстати, до этого Шотландия никогда не проигрывала Словении, но пропускала от нее, например, в товарищеской встрече 2012-го года (ничья 1:1).





Предположим, что и сейчас Словения забьет, но и Шотландия не уйдет с поля без забитого мяча. Прогноз – поединок окажется результативным, «верх» в нем будет пробит.