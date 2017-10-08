Польша – Черногория. Прогноз на матч (08.10.2017)

Польша примет Черногорию в матче квалификации Чемпионата Мира. Поляки довольно уверенно выступили в отборочном цикле и наверняка национальная сборная получит прямую путевку на мундиаль, так как на данный момент Польша опережает ближайшего преследователя на 3 очка, лидируя в группе.





То есть, даже ничьи Польше достаточно, а на своем поле не уступить не должно быть сложной задачей, хотя Черногория также мотивирована, причем гостям нужна исключительно виктория, при условии, что в параллельной встрече Дания проиграет.





Все-таки кажется, что здесь не произойдет никаких неожиданностей – Дания в своем поединке выиграет и займет второе место, тогда как поляки не упустят первую строчку, не уступив, а скорее обыграв в домашней встрече Черногорию.





На выезде, кстати, Польша оказалась сильнее Черногории 2:1, еще в двух очных поединках сборные играли вничью, забивая. Скорее всего, результативной окажется и предстоящая встреча. Прогноз – Польша отличится первой, выиграет стартовую 45-минутку, но пропустит после перерыва.