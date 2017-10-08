Литва – Англия. Прогноз на матч (08.10.2017)

Литва примет Англию в матче квалификации Чемпионата Мира. «Родоначальники футбола» гарантировали себе первую позицию в группе, а значит, путевку на мундиаль. Но, конечно, англичане продолжают оставаться мотивированными, например, принципиально важно не проиграть в отборочном цикле, тем самым испортив себе настроение.





Англия выиграла в 7-ми поединках из 9-ти, в том числе оказалась сильнее Литвы в марте этого года – домашняя виктория 2:0. Предположим, что на выезде фавориту не будет намного сложнее, вполне вероятно, что Англия вовсе разгромит Литву, как это случалось, например, в квалификации Чемпионата Европы 2016 – 3:0 на выезде и 4:0 дома.





Предположим, что Англия включится против Литвы на определенный промежуток времени, допустим, с 30-й по 45-ю минуту, как раз-таки в нем создав уверенное преимущество в счете. Один-два мяча в исполнении англичан до перерыва вполне ожидаемы, особенно, если Англия сможет регулярно создавать моменты у ворот соперника, а так случится наверняка.