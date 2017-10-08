Казахстан – Армения. Прогноз на матч (08.10.2017)

В заключительном туре квалификации Чемпионата Мира Казахстан примет Армению. Это встреча аутсайдеров группы, причем свои итоговые позиции сборные уже знают – Казахстан останется на последнем месте, а Армения займет 5-ю строчку.





Армяне и казахи пропустили равное количество мячей (по 25), но забила сборная Армения 9 раз, то есть, в среднем по голу за игру. С высокой долей вероятности отличиться сумеют гости и в предстоящей встрече, так как Казахстан вряд ли имеет должную мотивацию, чтобы не позволить сопернику совершенно ничего в атаке.





В марте Армения выиграла у Казахстана со счетом 2:0, а в 2012-м году и вовсе деклассировала соперника 3:0, пусть и в товарищеском поединке. Предположим, что в предстоящей встрече Армения окажется сильнее, но пропустит от Казахстана, если хозяева изберут атакующую модель игры, а это случится наверняка.





Скорее всего, уж очень результативным поединок не окажется, но на 2 или 3 мяча вполне можно рассчитывать, такой вариант и выберем в качестве основного для ставки.