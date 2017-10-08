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Дания – Румыния. Прогноз на матч (08.10.2017)
Дата события: 08 октября 19:00

Дания примет Румынию в заключительном туре квалификации Чемпионата Мира. В этой встрече хозяевам достаточно не проиграть, чтобы сыграть в стыковых поединках. А вот Румыния потеряла возможность побороться за выход на мундиаль – национальная сборная этой страны совершено точно зайдет 4-е место в группе, что, конечно, является неудачей.


Более мотивированная Дания в домашнем матче выступит в качестве явного фаворита, что и не удивительно. Кстати, у датчан есть шанс вовсе занять итоговое первое место в группе, но для этого мало победить, нужно еще надеяться на поражение Польши в параллельной встрече. В любом случае датчане сыграет на победу, предпримут попытку выйти вперед в первом тайме, с высокой долей вероятности это им удастся.


В марте этого года в Румынии сборные разошлись миром 0:0, скорее всего, в предстоящем поединке ни один из таймов не завершится безрезультативно, но все-таки ставку на такой исход делать довольно рискованно. Куда правильнее будет выбрать вариант победу Дании, возможно, фаворит выиграет через «верх», например, 3:1 или 3:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Дании» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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