Швейцария – Венгрия. Прогноз на матч (07.10.2017)

Швейцария примет Венгрию в матче квалификации Чемпионата Мира. На данный момент в турнирной таблице группы В с максимальным показателем набранных очков лидирует Швейцария, но даже в случае победы в предстоящей встречи и поражения в заключительном туре Швейцария, что удивительно, может оказаться на второй строчке, а потом проиграть в стыковых поединках и вовсе не попасть на Чемпионат Мира.





И такое развитие событий не кажется из области фантастики, более того, Швейцария вполне может оступиться в предстоящем поединке, ведь против них сыграет Венгрия, не имеющая турнирной мотивации, но явно стремящаяся громко» хлопнуть дверью» напоследок.





Не стоит забывать, что Венгрия участник прошедшего Чемпионат Европы, пусть национальная сборная этой страны и не добилась выдающихся успехов. Но, например, Венгрия не уступила на Евро будущему чемпиону, Португалии, поделив в с ней очки на групповом этапе (ничья 3:3).





Прогноз – Венгрия хотя бы однажды поразит ворота Швейцарии в гостевом для себя матче, как и хозяева забьют, возможно, даже несколько мячей и с высокой долей вероятности выиграют.