Болгария – Франция. Прогноз на матч (07.10.2017)

Болгария примет Францию в матче квалификации Чемпионата Мира. Французы пока не гарантировали свое участие на мундиале и несколько усугубили ситуацию, в прошлом туре на своем поле не сумев обыграть Люксембург, впрочем, по-прежнему Франция располагается на первой строчке турнирной таблицы.





Болгария, кстати, также ведет борьбу, но скорее за вторую строчку, и шансы сборной все-таки зацепиться за нее катастрофически низкие. Многое может поменяться в случае потери очков Нидерландов и Швеции, но при условии, если удастся выиграть у Франции.





А сделать будет это очень сложно даже на своем поле, ведь французы мотивированы, да и статистика очных встреч в не в пользу Болгарии. Например, года назад Франция болгар деклассировала 4:1, а до этого последний матч между соперниками состоялся в далеком 1996-м году и тогда также Франция победила.

Скорее всего, не получит должного сопротивления Франция и сейчас, если вновь не обыграв Болгарию разгромно, то уж точно с разницей в 1 или 2 мяча. У учетом такого прогноза и ставка на игру.