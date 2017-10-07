11:58 (+3) 06 October 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Беларусь – Нидерланды. Прогноз на матч (07.10.2017)
Дата события: 07 октября 21:45

Беларусь примет Нидерланды в матче квалификации Чемпионата Мира. «Оранжевые» по-прежнему сохраняют шансы на второе место в группе, но для этого им нужно серьезно постараться, да и не только от Голландии все зависит.


Что касается сборной Беларуси, то она провалила отборочный цикл, занимая на данный момент последнее место в группе, в которой представлен Люксембург. Лишь одна виктория на счету Беларуси, причем добыта она была на своем поле, впрочем, в поединке с Болгарией, Нидерланды же кажутся посильнее.


Докажут это «оранжевые» или нет пока не ясно, но очевидно, что в предстоящей встрече они будут владеть ощутимым преимуществом и если Беларусь не забьет какой-нибудь «шальной» гол, то откроют счет в матче Нидерланды.


В первом круге на своем поле голландцы деклассировали белорусов 4:1, а вот в 2007-м году в гостях Нидерланды проиграли сопернику на его поле 2:1. Сейчас Нидерланды не имеют права оступиться, ведь в таком случае дорога в Россию на мундиаль для них будет закрыта. Скорее всего, мотивированные Нидерланды наберут три очка.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Нидерландов с форой -1» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100