Беларусь – Нидерланды. Прогноз на матч (07.10.2017)

Беларусь примет Нидерланды в матче квалификации Чемпионата Мира. «Оранжевые» по-прежнему сохраняют шансы на второе место в группе, но для этого им нужно серьезно постараться, да и не только от Голландии все зависит.





Что касается сборной Беларуси, то она провалила отборочный цикл, занимая на данный момент последнее место в группе, в которой представлен Люксембург. Лишь одна виктория на счету Беларуси, причем добыта она была на своем поле, впрочем, в поединке с Болгарией, Нидерланды же кажутся посильнее.





Докажут это «оранжевые» или нет пока не ясно, но очевидно, что в предстоящей встрече они будут владеть ощутимым преимуществом и если Беларусь не забьет какой-нибудь «шальной» гол, то откроют счет в матче Нидерланды.





В первом круге на своем поле голландцы деклассировали белорусов 4:1, а вот в 2007-м году в гостях Нидерланды проиграли сопернику на его поле 2:1. Сейчас Нидерланды не имеют права оступиться, ведь в таком случае дорога в Россию на мундиаль для них будет закрыта. Скорее всего, мотивированные Нидерланды наберут три очка.