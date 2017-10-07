Андорра – Португалия. Прогноз на матч (07.10.2017)

Андорра примет Португалию в матче квалификации Чемпионата Мира. Лучшая национальная сборная Европы в группе занимает пока вторую строчку, отставая только от Швейцарии, которой Португалия проиграла еще в стартовом туре, и с которой предстоит сразится в решающем поединке.





Понятно, что будет иметь шансы на итоговое первое место в группе Португалию только в случае гостевой виктории над Андоррой, но по-другому, скорее всего, не суждено произойти, так как португальцы результативны, уверенны в себе, да и просто сильнее. В семи матчах подряд они победили, в общей сложности отличившись 28 раз, из этого количества ровно половина на счету Роналду.





Как ни удивительно, Криштиану не лучший бомбардир квалификации, так как накануне сборная Польши сыграла свой поединок, в котором Роберт Левандовски оформил хет-трик, тем самым добравшись до отметки 15 забитых мячей.





Несомненно, Роналду его постарается опередить, параллельно обеспечив очередную викторию своей сборной. Год назад Португалия деклассировала Андорру 6:0, так вот в той встрече капитан оформил покер.