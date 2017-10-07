Швеция – Люксембург. Прогноз на матч (07.10.2017)

Швеция примет Люксембург в матче квалификации Чемпионата Мира. В прошлом своем поединке Люксембург неожиданно отобрал очки у сборной Франции, причем не уступил мощному сопернику на его поле – ничья 0:0. Довольно часто после подобных успехов национальные команды уровня Люксембурга бывают разгромлены другими коллективами серьезного калибра, посмотрим как будет в поединке со Швецией, которая ведет борьбу с французами за итоговое первое место. Но и вторая позиция, предположим, для Швеции не окажется провальной, так как позади располагаются сборные Нидерландов и Болгарии, а сами шведы не считались фаворитами группы.





В первом круге с трудностями, но Швеция обыграла Люксембург, повторив результат матча 1999-го года – победа 1:0. Предстоящая встреча всего лишь вторая в 21-м веке, предположим, что и в ней мотивированная Швеция окажется сильнее, вот только в обоих таймах скандинавы не выиграют.





Предположим, что Люксембург, по крайней мере, в стартовой 45-минутке даст бой, а если вдруг гости и пропустят, то после 20-й минуты.