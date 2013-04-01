Босния и Герцеговина – Бельгия. Прогноз на матч (07.10.2017)

Босния и Герцеговина примет Бельгию в матче предпоследнего тура квалификации Чемпионата Мира. Бельгийцы гарантировали свое участие на мундиале, совершенно точно финишировав на первой строчке турнирной таблицы группы. Кстати, на втором месте на данный момент Босния и Герцеговина, вот только опережает она греков лишь на одно очко.





То есть, в предстоящей встрече Боснии и Герцеговине обязательно нужно побеждать, чтобы шансы на участие в стыковых матчах продолжали оставаться высокими. Боснии в некотором смысле повезло, что она встречается с бельгийцами на своем поле сейчас, когда сопернику, по большому счету, уже ничего не нужно, а значит, Бельгия не имеет должной мотивации и вполне может уступить.





В октябре прошлого года Бельгия деклассировала сборную Боснии и Герцеговины со счетом 4:0, успехом для бельгийцев увенчалась и домашняя встреча 2015-го года, а вот до этого в 4-х поединках подряд она не выигрывала, более того, дважды победили боснийцы – 4:2 в гостях и 2:1 на своем поле.





Предположим, что и предстоящий матч окажется результативным и в нем Босния не проиграют сильному, но менее мотивированному сопернику.