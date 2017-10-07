Россия – Южная Корея. Прогноз на матч (07.10.2017)

Россия сыграет с Южной Кореей в товарищеском матче. Хозяйка будущего Чемпионата Мира проиграла дважды подряд в последних поединках, причем это были встречи группового этапа Кубка Конфедераций. Но, тем не менее, россияне продолжают котироваться довольно высоко, в том числе и в предстоящем матче с Южной Кореей.





Ирану и Узбекистану корейцы не забили, а оба поединка квалификации Чемпионата Мира с их участием завершились вничью 0:0. Если говорить об очных встречах с Россией, то их было всего две и в каждой из низ отличались обе стороны – в 2014-м году на Чемпионате Мира соперник расписали «мировую» 1:1, а годом ранее в товарищеском поединке Россия обыграла Корею 2:1.





Предположим, что при должном везении и сейчас Россия окажется сильнее, мотивация-то у хозяев выше. Скорее всего, встреча не окажется уж очень результативной, например, в ней в итоге будет забито 2, а максимум 3 мяча, хотя и один гол не должен никого удивить, учитывая довольно надежную игру Южной Кореи в обороне. «Низ» в качестве основной ставки брать не хочется, рискнем отдать предпочтение другому варианту.