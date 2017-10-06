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Хорватия – Финляндия. Прогноз на матч (06.10.2017)
Дата события: 06 октября 21:45

Хорватия примет Финляндию в матче квалификации Чемпионата Мира. «Суоми» удалась выиграть дважды подряд, причем в одном из поединков финны обыграли одного из конкурентов сборной Хорватии – Исландию. Кстати, именно с исландцами хорваты на данный момент делят первую строчку, но в случае победы с высокой долей вероятности единолично возглавят турнирную таблицу группы, так как в параллельной встрече Исландии предстоит в гостях сразится с мотивированными турками.


Хорватия не имеет права оступиться в матче с Финляндией, как и в заключительном туре с Украиной на выезде. Справедливости ради отметим, что Хорватия вряд ли потеряет очки в предстоящей встрече минимум, так как Финляндия все-таки намного слабее, особенно что касается атаки, хоть сборная и забила по Косово и Исландии.


Предположим, что Финляндия не забьет в ворота Хорватии, тогда как хозяева организуют минимум два мяча, причем довольно-таки быстро. Скорее всего, Хорватия начнет поединок мощно и при определенной доли везения может повести уже к 20-й минутке, после чего, конечно, отыграться сопернику будет практически невозможно – игра будет сделана.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Хорватии в первом тайме и матче» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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