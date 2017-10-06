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Турция – Исландия. Прогноз на матч (06.10.2017)
Дата события: 06 октября 21:45

Турция примет Исландию в матче квалификации Чемпионата Мира. Это, возможно, ключевая игра отборочного цикла для обеих сборных, ведь поражение в поединке наверняка лишит шансов побороться за выход на мундиаль.


Исландия на данный момент делит первую строчку с Хорватией, и если северная сборная, прекрасно проявившая себя на прошедшем Чемпионате Европы, согласна на итоговую вторую позицию в группе, то теоретически ее в предстоящем матче устроит ничья, тем более поединок для Исландии гостевой.


Турция же сыграет исключительно на победу и она довольно-таки возможна, если удастся проявить себя в атаке. Например, с Украиной турки вообще не имели моментов, а вот хорватам удалось забить и выиграть домашнюю встречу.


Исландия наверняка выберет выжидательный стиль ведения игры, но пропустив, команде придется раскрываться и тогда игра может порадовать забитыми мячами. В любом случае вторая 45-минутка должна оказаться результативнее первой, с учетом такого прогноза и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал второго тайма больше 1» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы 1хбет.
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