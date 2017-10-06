Косово – Украина. Прогноз на матч (06.10.2017)

Косово примет Украину в матче квалификации Чемпионата Мира. Конечно, в этой встрече есть явный фаворит – гости, которые продолжают вести борьбу за вакантные два места, а именно первую позицию, дающую право прямого выхода на мундиаль, и вторую позицию, что предполагает участие в стыковых поединках.





Прошлый опыт стыковых встреч оказался для Украины успешным, - обыграв Словению в двухматчевом противостоянии, национальная команда под руководством тогда еще Михаила Фоменко пробилась на Чемпионат Европы 2016. Сейчас же итоговая вторая позиция в группе и возможность сразится в «стыках» является целью сборной Украины, так как после поражения от Исландии в прошлом туре надеяться на первую строчку сложно.





Более того, сейчас Украина только на 4-м месте, а ведь в заключительном туре сборной предстоит сразится с лидирующей на данный момент и самой сильной национальной командой группы Хорватией, пусть и дома.





Украинцам обязательно нужно побеждать у Косово, и кажется, что это у фаворита получится сделать. Сборная Косово хоть и достойно выглядела против Хорватии и Финляндии в сентябре, по уровню и мастерству она уступает Украине значительно, а с учетом мотивации гостей шансов избежать очередной поражение у Косово нет.