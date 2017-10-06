Италия – Македония. Прогноз на матч (06.10.2017)

Италия примет Македонию в матче квалификации Чемпионата Мира. «Скуадра Адзурра» проиграла испанцам не так давно, тем самым практически похоронив шансы пробиться с первого места на мундиаль, то есть напрямую. Зато итальянцы станут вторыми и сразятся наверняка с менее сильным соперником в стыковых встречах то есть на Чемпионат Мира с высокой долей вероятности многократный триумфатор этого турнира попадет.





В предстоящей встрече Италия сразится с Македонией, которая хоть и выиграла дважды в отборочном цикле, но по-прежнему остается предпоследней командой группы. Македонцы на своем поле в октябре прошлого года уступили Италии, причем довольно неожиданно поединок получился очень результативным. Тогда в первом тайме был забит только один мяч усилиями фаворита, но после перерыва Македония организовала два гола подряд и была близка к сенсации, но все же в заключительные 15 минут пропустила еще два раза – в итоге 2:3.





Предположим, что сейчас Италия разберется с соперником более уверенно, например, в 2 мяча обыграет Македонию. С учетом такого прогноза и следует выбирать ставку на игру.